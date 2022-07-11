Пожертви на ЗСУ на рахунок в Нацбанку зменшуються щомісяця – дослідження

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У червні українці перевели на допомогу армії на рахунок в Національному банку півмільярда гривень, що значно менше, ніж у попередні місяці.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані НБУ.

Сума пожертв у червні знизилась утричі в порівнянні з травнем та у 12 разів у порівнянні з першими днями після вторгнення РФ у лютому.

Так, за останній тиждень лютого на рахунок ЗСУ було переведено 6 мільярдів гривень. Певну частку цієї суми становили "ковідні" кошти – 1000 гривень від держави, яку отримували вакциновані від COVID-19 громадяни.

У березні українці задонатили армії рекордну суму — 8,1 мільярдів гривень. Відтоді сума надходжень на рахунки ЗСУ лише зменшувалась. Загалом за понад 4 місяці від початку повномасштабної війни українці перевели на підтримку армії 19,6 млрд гривень.

Зменшення сум донатів можна пояснити як втомленістю українців від війни та загальним зменшенням доходів, так і донатами на інші масштабні волонтерські або державні ініціативи на допомогу армії: UNITED24, "Повернись живим" Тараса Чмута, благодійний фонд Сергія Притули.

Нагадуємо:

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Волонтер Сергій Притула та блогер Ігор Лаченков відкрили збір коштів, в якому попросили українців зібрати 450 млн гривень на три БПЛА Bayraktar за тиждень.

Проте українці впоралися за 3 доби, зібравши на чотири безпілотники із запланованих трьох.

У липні фонд "Повернись живим" придбав 100 безпілотних авіаційних комплексів латвійської фірми Atlas – спеціальної військової розробки, яка стоїть на озброєнні в ряді країн НАТО.

Економічна правда