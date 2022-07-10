Понад 80% бізнесу вважає, що українські компанії можуть конкурувати на ринку ЄС

На думку українського бізнесу (83%), українські компанії спроможні конкурувати на європейських ринках.

Про це йдеться у дослідженні Gradus Research.

З числа цих українських бізнесменів, 46% вважають, що цілком спроможні, а 37% — що це складно, але можливо.

"Ми бачимо, що заряд оптимізму в українського бізнесу стосовно ЄС є, попри всі складнощі та усвідомлення бар‘єрів", - зазначили у Gradus.

Нагадуємо:

За кордон релокувалося близько 11% вітчизняних підприємств, які переїзджали, а 17% відповіли, що перемістилися і в межах України, і за кордон.