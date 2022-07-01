ЄС пропонує виділити Україні 1 мільярд євро екстреної допомоги

Європейський Союз запропонував виділити Україні 1 мільярд євро у вигляді швидкої фінансової допомоги, адже блоку наразі не вдається домовитися про більший пакет у 9 млрд євро.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.

Оновлено від 16:54. Невдовзі після публікації новини з посиланням на Bloomberg, президентка Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн офіційно заявила про ініціативу виділення Україні 1 млрд євро термінової допомоги.

Країни ЄС підготували такий резервний варіант після того, як Єврокомісія не змогла отримати згоду Німеччини на пакет, який передбачав 8,8 мільярда євро позик. Крім сумнівів щодо структури фінансування, Німеччина вимагає надати Україні гранти, тобто безповоротну допомогу, замість кредитів, аби зменшити борговий тягар країни

Уряд канцлера Олафа Шольца незгодний з тим, як пропонується розрахувати та структурувати гарантії, під які кошти будуть передані України. Раніше на питання про затримку погодження "макрофіну", міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер сказав, що країна вже погодила 1 млрд євро гранту для України, що слід взяти до уваги.

"Не слід звертатися до Німеччини двічі", — сказав Лінднер. "Кожен має бути залучений у міру його чи її можливостей".

Раніше повідомлялося, що Євросоюз планував погодити деталі фінансового пакету допомоги для України в 9 мільярдів євро наприкінці червня.

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Очікується, що фінансовий пакет включатиме низку умов, які враховують поточні обставини України та стосуються зусиль з реконструкції та уникнення нецільового використання коштів.