Делегація США на конференції МАГАТЕ засудила дії РФ проти ядерних об'єктів в Україні

Делегація США різко засудила військові дії РФ проти України під час конференції МАГАТЕ у Відні та закликала посилити міжнародні зусилля для підтримки ядерної безпеки в Україні.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"Під час організованої МАГАТЕ 7-ї наради договірних сторін з розгляду виконання зобов’язань за Об’єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами (ВЯП і РАВ), що проходить у Відні, делегація Сполучених Штатів різко засудила військові дії Росії проти України.

Представники США звернулися до інших країн із закликом посилити міжнародні зусилля для підтримки ядерної безпеки в Україні, зокрема щодо безпечного поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами", - йдеться у повідомленні.

У своїй заяві США підкреслили, що неспровокована війна РФ проти України ставить під загрозу досягнення всіх основних цілей Об’єднаної конвенції, додали в "Енергоатомі".

фото: енергоатом

"Тож варто не ігнорувати загрози ядерній безпеці, спричинені війною РФ проти України, а вжити всіх можливих заходів для допомоги нашій державі у питаннях забезпечення безпеки ядерних установок та поводження з ВЯП і РАВ", - цитує компанія заяву представників США.

Американська делегація наголосила, що повністю підтримує зусилля ДП "НАЕК "Енергоатом" та Держатомрегулювання України у цих питаннях, резюмували в українській компанії.

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Нагадаємо:

Українська делегація атомників влаштувала демарш на міжнародній конференції МАГАТЕ у Відні під час виступу представника Росії.

Економічна правда