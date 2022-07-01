Делегація США на конференції МАГАТЕ засудила дії РФ проти ядерних об'єктів в Україні
Делегація США різко засудила військові дії РФ проти України під час конференції МАГАТЕ у Відні та закликала посилити міжнародні зусилля для підтримки ядерної безпеки в Україні.
Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".
"Під час організованої МАГАТЕ 7-ї наради договірних сторін з розгляду виконання зобов’язань за Об’єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами (ВЯП і РАВ), що проходить у Відні, делегація Сполучених Штатів різко засудила військові дії Росії проти України.
Представники США звернулися до інших країн із закликом посилити міжнародні зусилля для підтримки ядерної безпеки в Україні, зокрема щодо безпечного поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами", - йдеться у повідомленні.
У своїй заяві США підкреслили, що неспровокована війна РФ проти України ставить під загрозу досягнення всіх основних цілей Об’єднаної конвенції, додали в "Енергоатомі".
"Тож варто не ігнорувати загрози ядерній безпеці, спричинені війною РФ проти України, а вжити всіх можливих заходів для допомоги нашій державі у питаннях забезпечення безпеки ядерних установок та поводження з ВЯП і РАВ", - цитує компанія заяву представників США.
Американська делегація наголосила, що повністю підтримує зусилля ДП "НАЕК "Енергоатом" та Держатомрегулювання України у цих питаннях, резюмували в українській компанії.
Нагадаємо:
Українська делегація атомників влаштувала демарш на міжнародній конференції МАГАТЕ у Відні під час виступу представника Росії.
Економічна правда
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