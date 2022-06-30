Українські атомники влаштували демарш на конференції МАГАТЕ під час виступу представника РФ

Українська делегація атомників влаштувала демарш на міжнародній конференції МАГАТЕ у Відні під час виступу представника Росії.

Про це повідомили в "Енергоатомі".

Як зазначили в компанії, з 27 червня у Відні триває Сьома нарада договірних сторін з розгляду виконання зобов’язань за Об’єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами, організована МАГАТЕ.

"Держава-терорист широко представлена на цьому заході, і попри зауваження з боку української делегації до організаторів, її представники на одному з засідань не лише виголошували свої доповіді, а й головували у низці секцій.



Тож, коли свій виступ почав спікер з росії, всі присутні на заході атомники з України на чолі з головою Держатомрегулювання Олегом Коріковим та головним консультантом президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Олександром Моциком влаштували демарш і покинули залу засідань", - йдеться у повідомленні.

фото: енергоатом

Перед тим, як покинути залу засідань, представники України нагадали присутнім, що вперше в історії атомної енергетики РФ захопила атомну електростанцію в нашій країні, окупанти викрадають працівників АЕС та членів їхніх сімей, обстрілюють атомну електростанцію, випускають у безпосередній близькості до АЕС ракети.



"І стріляє так, що траєкторії ракет проходять безпосередньо біля ядерних реакторів, майже над ядерними реакторами, на малій висоті - 100-200 метрів, що загрожує катастрофою навіть більшою, ніж Чорнобиль і Фукусіма разом узяті.

Тому, на нашу думку, путінська Росія не заслуговує не лише звітувати перед МАГАТЕ, а й просто бути представленою в цій організації", - заявив очільник Держатомрегулювання Олег Коріков перед тим, як українська делегація покинула залу засідань.

Економічна правда

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