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Футбол: Англійська Прем'єр-ліга призупинила угоду на 43 мільйони фунтів з російським транслятором

Четвер, 9 червня 2022, 16:37 - Олексій Павлиш

Англійська Прем'єр-ліга призупинила угоду на 43 млн фунтів стерлінгів з російським телеканалом "Матч ТВ" на трансляції в РФ матчів АПЛ.

Про це пише The Athletic.

У травні видання писало, що рішення щодо угоди ще не прийнято. Однак тепер стало відомо, що 9 червня клубам АПЛ повідомили, що угоду призупинено.

Угода вартістю 43 млн фунтів стерлінгів розрахована на сезони 2022/23-2027/28.

У березні АПЛ заявила про призупиення угоди з російським транслятором Rambler (Okko Sport), який транслював у Росії матчі ліги у сезоні 2021-2022.

Rambler належить російському держбанку Сбербанк, який потрапив під санкції США та Великої Британії, нагадує видання.

Канал "Матч ТВ" належить холдингу"Газпром медіа", власником якого є "Газпромбанк", котрий також потрапив під санкції.

"Матч ТВ" створили у 2015 році відповідно до указу президента РФ Путіна.

Економічна правда 

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