Україна очікує отримати 20 млрд доларів міжнародної допомоги до кінця року — Мінфін
До кінця 2022 року Україна може отримати від міжнародних партнерів близько 20 млрд доларів грантової та кредитної допомоги.
Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час засідання комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
"До кінця року, за нашими очікуваннями, ми додатково хочемо зібрати ще 20 млрд доларів США — це те, про що ми зараз ведемо перемовини. Ми прискорюємо отримання цих кредитних договорів або, якщо це гранти, то механізми їх отримання", — пояснив Марченко.
За розрахунками голови Мінфіну, у червні Україна планує залучити зовнішнього фінансування на суму близько 4,8 млрд доларів, що буде суттєвим зростанням, порівняно з травнем, коли уряду вдалося залучити близько 1,5 млрд доларів.
Крм цього, Мінфін розраховує залучити ще близько 4 мдрд доларів у липні.
Нагадуємо:
Пряма підтримка у розмірі 1 млрд доларів в рамках пакету допомоги Україні від США обсягом 40 млрд доларів вже прибула в Україну – очікується ще 7,5 млрд дол грантової допомоги незабаром.
Провідні економіки Групи семи та світові фінансові установи надають 19,8 млрд доларів допомоги для підтримки державних фінансів України.