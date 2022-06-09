Ворог завдав українським підприємцям збитків у $11,5 мільярда

Протягом останнього тижня росіяни завдали 1 млрд доларів збитків українській інфраструктурі, і з 24 лютого шкода для підприємств сягнула 11,5 млрд доларів.

Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента.

При цьому на 8 травня загальна сума прямих збитків інфраструктури, яку розраховують аналітики, зменшилася на 2,6 млрд дол до 103,9 млрд дол внаслідок перерахунку втрат, завданих окремим категоріям об’єктів залізничної інфраструктури, релігійним та культурним спорудам, а також втрат легкових авто.

За останній тиждень відбулося зростання збитків, завданих підприємствам, закладам освіти та охорони здоровʼя, дитсадкам, адмінбудівлям та складській інфраструктурі.

Шкода українським підприємствам вже досягла 11.5 млрд дол, освітнім закладам — 1.6 млрд дол, медзакладам – 1.1 млрд дол. За час повномасштабного вторгнення пошкоджено або захоплено щонайменше 44.8 млн квадратних метрів житлового фонду, 256 підприємства, 6.3 тис. залізничних колій, 656 медзакладів, 1177 закладів освіти, 668 дитсадків, 198 складів, 20 торгівельних центрів, 28 нафтобаз.

Зазначається, що скорочення оцінки збитків від пошкоджень легкових авто повʼязане із перерахунком середніх цін на транспорт, а також із отриманням точніших даних. За поточною оцінкою українці втратили майже 105 тисяч легкових автомобілів, загальна сума збитків від яких становить 968 млн дол (попередня оцінка – 1.6 млрд дол). Ці обрахунки не враховують кількості і вартості "евроблях", тож фактична сума збитків може бути вищою, дадають у КШЕ.

Об'єкти інфраструктури Обсяг, одиниць Загальні втрати, млн. дол.США Житлові будинки, млн кв. метрів 44.8 $39 379 Дороги, тис. км 23.9 $30 034 Активи підприємств, одиниць 256 $11 499 Цивільні аеропорти, одиниць 11 $6 817 Залізнична інфраструктура та рухомий склад 6,3 тис.колій / 41 міст $2 672 Заклади охорони здоров'я 656 $1 147 Мости та мостові переходи 304 $1 692 Легкові автомобілі, тис. од 104.9 $ 968 Заклади середньої та вищої освіти 1 177 $1 621 Земельний фонд, тис. га 4.7 $1 127 Адміністративні будівлі 111 $ 607 Дитячі садочки 668 $ 576 Релігійні споруди 141 $ 81 Порти та портова інфраструктура 4 $ 471 Військові аеродроми 12 $ 468 Культурні споруди 203 $ 270 Торгові центри 20 $ 345 Літак Ан-225 "Мрія" 1 $ 300 Складська інфраструктура 198 $ 323 Нафтобази 28 $ 227 Рітейл 2 910 $1 690 Інше $1 641 РАЗОМ $103 956

Загальні втрати економіки України через війну, зокрема – непрямі на кшталт зниження ВВП, припинення інвестицій, відтоку робочої сили, додаткових витрат на оборону та соціальну підтримку тощо, незмінно коливаються від 564 млрд дол до 600 млрд дол.

Надати інформацію про втрати інфраструктури можна на сайті "Росія заплатить", а також за допомогою чат-боту або у застосунку "Київ Цифровий".