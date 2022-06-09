Ворог завдав українським підприємцям збитків у $11,5 мільярда
Протягом останнього тижня росіяни завдали 1 млрд доларів збитків українській інфраструктурі, і з 24 лютого шкода для підприємств сягнула 11,5 млрд доларів.
Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента.
При цьому на 8 травня загальна сума прямих збитків інфраструктури, яку розраховують аналітики, зменшилася на 2,6 млрд дол до 103,9 млрд дол внаслідок перерахунку втрат, завданих окремим категоріям об’єктів залізничної інфраструктури, релігійним та культурним спорудам, а також втрат легкових авто.
За останній тиждень відбулося зростання збитків, завданих підприємствам, закладам освіти та охорони здоровʼя, дитсадкам, адмінбудівлям та складській інфраструктурі.
Шкода українським підприємствам вже досягла 11.5 млрд дол, освітнім закладам — 1.6 млрд дол, медзакладам – 1.1 млрд дол. За час повномасштабного вторгнення пошкоджено або захоплено щонайменше 44.8 млн квадратних метрів житлового фонду, 256 підприємства, 6.3 тис. залізничних колій, 656 медзакладів, 1177 закладів освіти, 668 дитсадків, 198 складів, 20 торгівельних центрів, 28 нафтобаз.
Зазначається, що скорочення оцінки збитків від пошкоджень легкових авто повʼязане із перерахунком середніх цін на транспорт, а також із отриманням точніших даних. За поточною оцінкою українці втратили майже 105 тисяч легкових автомобілів, загальна сума збитків від яких становить 968 млн дол (попередня оцінка – 1.6 млрд дол). Ці обрахунки не враховують кількості і вартості "евроблях", тож фактична сума збитків може бути вищою, дадають у КШЕ.
|
Об'єкти інфраструктури
|
Обсяг, одиниць
|
Загальні втрати, млн. дол.США
|
Житлові будинки, млн кв. метрів
|
44.8
|
$39 379
|
Дороги, тис. км
|
23.9
|
$30 034
|
Активи підприємств, одиниць
|
256
|
$11 499
|
Цивільні аеропорти, одиниць
|
11
|
$6 817
|
Залізнична інфраструктура та рухомий склад
|
6,3 тис.колій / 41 міст
|
$2 672
|
Заклади охорони здоров'я
|
656
|
$1 147
|
Мости та мостові переходи
|
304
|
$1 692
|
Легкові автомобілі, тис. од
|
104.9
|
$ 968
|
Заклади середньої та вищої освіти
|
1 177
|
$1 621
|
Земельний фонд, тис. га
|
4.7
|
$1 127
|
Адміністративні будівлі
|
111
|
$ 607
|
Дитячі садочки
|
668
|
$ 576
|
Релігійні споруди
|
141
|
$ 81
|
Порти та портова інфраструктура
|
4
|
$ 471
|
Військові аеродроми
|
12
|
$ 468
|
Культурні споруди
|
203
|
$ 270
|
Торгові центри
|
20
|
$ 345
|
Літак Ан-225 "Мрія"
|
1
|
$ 300
|
Складська інфраструктура
|
198
|
$ 323
|
Нафтобази
|
28
|
$ 227
|
Рітейл
|
2 910
|
$1 690
|
Інше
|
$1 641
|
РАЗОМ
|
$103 956
Загальні втрати економіки України через війну, зокрема – непрямі на кшталт зниження ВВП, припинення інвестицій, відтоку робочої сили, додаткових витрат на оборону та соціальну підтримку тощо, незмінно коливаються від 564 млрд дол до 600 млрд дол.
Надати інформацію про втрати інфраструктури можна на сайті "Росія заплатить", а також за допомогою чат-боту або у застосунку "Київ Цифровий".
ЕП створила окрему сторінку для фіксації завданих Росією збитків, детальніше за посиланням