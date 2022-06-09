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Укр / Рус

Ворог завдав українським підприємцям збитків у $11,5 мільярда

Четвер, 9 червня 2022, 13:49 - Дана Гордійчук

Протягом останнього тижня росіяни завдали 1 млрд доларів збитків українській інфраструктурі, і з 24 лютого шкода для підприємств сягнула 11,5 млрд доларів.

Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента. 

При цьому на 8 травня загальна сума прямих збитків інфраструктури, яку розраховують аналітики, зменшилася на 2,6 млрд дол до 103,9 млрд дол внаслідок перерахунку втрат, завданих окремим категоріям об’єктів залізничної інфраструктури, релігійним та культурним спорудам, а також втрат легкових авто. 

За останній тиждень відбулося зростання збитків, завданих підприємствам, закладам освіти та охорони здоровʼя, дитсадкам, адмінбудівлям та складській інфраструктурі. 

Шкода українським підприємствам вже досягла 11.5 млрд дол, освітнім закладам — 1.6 млрд дол, медзакладам – 1.1 млрд дол. За час повномасштабного вторгнення пошкоджено або захоплено щонайменше 44.8 млн квадратних метрів житлового фонду, 256 підприємства, 6.3 тис. залізничних колій, 656 медзакладів, 1177 закладів освіти, 668 дитсадків, 198 складів, 20 торгівельних центрів, 28 нафтобаз. 

Зазначається, що скорочення оцінки збитків від пошкоджень легкових авто повʼязане із перерахунком середніх цін на транспорт, а також із отриманням точніших даних. За поточною оцінкою українці втратили майже 105 тисяч легкових автомобілів, загальна сума збитків від яких становить 968 млн дол (попередня оцінка – 1.6 млрд дол). Ці обрахунки не враховують кількості і вартості "евроблях", тож фактична сума збитків може бути вищою, дадають у КШЕ. 

Об'єкти інфраструктури

Обсяг, одиниць

Загальні втрати, млн. дол.США

Житлові будинки, млн кв. метрів

44.8

$39 379

Дороги, тис. км

23.9

$30 034

Активи підприємств, одиниць

256

$11 499

Цивільні аеропорти, одиниць

11

$6 817

Залізнична інфраструктура та рухомий склад

6,3 тис.колій / 41 міст

$2 672

Заклади охорони здоров'я

656

$1 147

Мости та мостові переходи

304

$1 692

Легкові автомобілі, тис. од

104.9

$ 968

Заклади середньої та вищої освіти

1 177

$1 621

Земельний фонд, тис. га

4.7

$1 127

Адміністративні будівлі

111

$ 607

Дитячі садочки

668

$ 576

Релігійні споруди

141

$ 81

Порти та портова інфраструктура

4

$ 471

Військові аеродроми

12

$ 468

Культурні споруди

203

$ 270

Торгові центри

20

$ 345

Літак Ан-225 "Мрія"

1

$ 300

Складська інфраструктура

198

$ 323

Нафтобази

28

$ 227

Рітейл

2 910

$1 690

Інше

$1 641

РАЗОМ

$103 956

Загальні втрати економіки України через війну, зокрема – непрямі на кшталт зниження ВВП, припинення інвестицій, відтоку робочої сили, додаткових витрат на оборону та соціальну підтримку тощо, незмінно коливаються від 564 млрд дол до 600 млрд дол. 

Надати інформацію про втрати інфраструктури можна на сайті "Росія заплатить", а також за допомогою чат-боту або у застосунку "Київ Цифровий".

ЕП створила окрему сторінку для фіксації завданих Росією збитків, детальніше за посиланням

Економічна правда
Укр / Рус
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