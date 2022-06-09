Кабмін пропонує нульове розмитнення авто: що передбачають альтернативні законопроєкти

До урядового законопроєкту, яким Кабмін пропонує повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування, подали три альтернативні законопроєкти.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Так, уряд законопроєктом №7418 пропонує повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування.

Законопроєктом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

для підприємств, що не сплачують ввізне мито;

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

За словами Железняка, також є три альтернативних законопроєкти.

Так, законопроєктом 7418-1 запропоновано:

тимчасово, на період до припинення чи скасування воєнного стану на території України, встановити знижену ставку податку на додану вартість у розмірі 7% до операцій з ввезення фізичними особами на митну територію України автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів;

тимчасово, на період до припинення чи скасування воєнного стану на території України, встановити знижену ставку ввізного мита у розмірі 5% для автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів, які ввозяться громадянами на митну територію України;

дозволити одноразове ввезення на митну територію України без оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком та ввізним митом автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених

для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів учасниками бойових дій, які залучалися та брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Железняк додав, що альтернативний законопроєкт 7418-2 пропонує залишити для громадян податкові та митні пільги на операції з ввезення на митну територію України транспортних засобів з одночасним запровадженням таких запобіжників, які зменшать зловживання цими пільгами та навантаження на роботу митних органів:

а) без оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком та ввізним митом громадяни матимуть право ввозити на митну територію автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів року випуску до 2017 року вартістю не більше 8000 доларів США, що класифікуються за кодами згідно з УКТ ЗЕД

8702 "Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія";

8703 "Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі)";

8704 "Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів";

8711 "Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них; коляски";

8716 "Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини";

б) зазначені податкові та митні пільги діють до припинення чи скасування воєнного стану на території України, але не раніше 31 грудня 2022 року.

Крім цього, цим законопроєктом пропонують зберегти ці ж пільги протягом року після завершення воєнного стану, але без обмежень щодо вартості та віку транспортних засобів, для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у зв’язку з їхньою участю в антитерористичній операції.

А також - у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

Третій альтернативний законопроєкт - 7418-3 - передбачає, що зберігається безкоштовне розмитнення авто старше 5 років та вартістю менше 10 тис євро на період воєнного стану. На постійній основі прибирається високий акциз для б/у авто.

"Скоріш за все приймуть якусь гібридну версію. Але подивимося", - прогнозує нардеп.

Засідання Комітету по заслуховуванню Мінфіну та законопроєкту №7418 і альтернативним ропочалось об 11:00.

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Економічна правда