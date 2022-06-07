Росія нарощує експорт нафти в Азію – Reuters

Росія нарощує експорт нафти зі свого головного східного порту Козьміно, щоб задовольнити зростаючий попит з боку азіатських покупців і компенсувати вплив санкцій Європейського Союзу.

Про це пише Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з цим питанням.

Російський трубопровідний монополіст "Транснефть" вже збільшив обсяг нафти, що перекачується в Козьміно по нафтопроводу Східний Сибір - Тихий Океан, на 70 тис барелів на добу, використовуючи хімічні добавки для прискорення потоків нафти, повідомили агентству джерела на умовах анонімності.

"Транснефть" не відповіла одразу на запити про коментар.

Додаткові поставки, за словами джерел, дозволять Козьміно збільшити загальне завантаження приблизно до 900 тис б/д у найближчі місяці, порівняно із середнім показником близько 750 тис б/д цього року.

Нагадаємо:

Рада ЄС затвердила шостий пакет економічних і персональних санкцій, спрямованих проти РФ і Білорусі.

Зокрема, ЄС вирішив заборонити закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської нафти триватиме від шести місяців для сирої нафти до восьми місяців для інших нафтопродуктів.

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Економічна правда