У більшості звільнених населених пунктів є газ, електрика та водопостачання

У більшості звільнених населених пунктів є газове забезпечення (694 міст та селищ), електроенергія (майже 900), водопостачання та водовідведення (627).

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Також він додав, що вже готова перша частина довідника з відбудови міст.

"В ньому зібрані типові елементи профілів вулиць для пішоходів, велосипедистів, громадського транспорту та автівок. Описані об‘єкти, які розташовуються на вулицях", - резюмував Тимошенко.

Нагадуємо:

Станом на 3 червня, Збройні Сили України звільнили від окупантів 1017 міст та селищ.