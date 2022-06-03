Деоккуповані території: у 300 населених пунктах відновили роботу банки, у 700 відкрито автомобільне сполучення

Збройні Сили України звільнили від окупантів 1017 міст та селищ. 370 з них вже розміновано, в інших працюють ДСНС.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

За його словами, медичні заклади працюють на 26% деокупованих територій. Продовольчі магазини працюють у понад 600 населених пунктах.

Нагадуємо:

На звільнених територіях залізничне сполучення відновлено на 45%, а 85% деокупованих міст, селищ та сіл – зі світлом.