Деоккуповані території: у 300 населених пунктах відновили роботу банки, у 700 відкрито автомобільне сполучення
П'ятниця, 3 червня 2022, 21:15 -
Збройні Сили України звільнили від окупантів 1017 міст та селищ. 370 з них вже розміновано, в інших працюють ДСНС.
Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
За його словами, медичні заклади працюють на 26% деокупованих територій. Продовольчі магазини працюють у понад 600 населених пунктах.
Нагадуємо:
На звільнених територіях залізничне сполучення відновлено на 45%, а 85% деокупованих міст, селищ та сіл – зі світлом.