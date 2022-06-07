США заборонили американцям інвестувати в російський борг

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Міністерство фінансів США оновило правила та заборонило американським інвесторам купувати російські корпоративні або суверенні борги на вторинному ринку.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Мінфін США заблокував інвесторам США купівлю російського боргу на вторинних ринках, що є попередньої заборони на інвестиції у нові випуски російських державних та корпоративних боргів.

В оновлених правилах йдеться про те, що громадянам США як і раніше заборонено нові інвестиції в Росію. Проте тепер заборона розповсюджується на "купівлю як нових, так і існуючих боргових і акціонерних цінних паперів, випущених юридичною особою в Російській Федерації".

Інвесторам все одно буде дозволено продавати або передавати цінні папери, якщо вони це роблять неамериканському контрагенту, а також вони можуть продовжувати тримати борги.

Вторинні покупки російських цінних паперів у США та Європі були обмежені через санкції проти банків на кшталт Сбербанка і ВТБ Банка, а також через репутаційну ціну підтримки компаній з РФ. Водночас знаходилися покупці, які прагнули викупити російські борги з великим дисконтом у надії, що з закінченням російської війни проти України їхні котирування зростуть.

Зазначається, що інвестори дізналися про додаткові обмеження на торгівлю російськими борговими зобов’язаннями з розділу "Поширені запитання" на сайті санкцій США. Таке тихе оголошення призвело до плутанини на ринку щодо нових правил.