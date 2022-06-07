На аукціоні СЕТАМ продали два заводи за 108 мільйонів

Ощадбанк та СЕТАМ провели успішний аукціон з продажу олієекстракційного заводу та заводу модифікованих жирів у Кропивницькому вартістю 108 мільйонів.

Про це йдеться у прес-релізі фінустанови.

Зазначається, що продаж відбувся на умовах фінансового лізингу. Сплата буде відбуватись рівними частинами протягом 84 місяців від дати укладення договору.

"Ощад продовжує роботу зі скорочення непрацюючого портфеля та реалізацію стягнутого майна. В нових реаліях успішна угода з продажу наших лотів на СЕТАМ є ще більш цінною", – зазначив заступник голови правління Арсен Мілютін.

Нагадуємо:

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 травня становила 27,4% порівняно з 27,1% на 1 квітня.