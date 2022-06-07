Міненерго про наступний опалювальний сезон: маємо готуватись до всіх сценаріїв

У Міністерстві енергетики заявили, що у наступному опалювальному сезоні треба готуватись до всіх можливих сценаріїв, враховуючи військову загрозу енергосистемі та високі ціни на енергоресурси у світі.

Про це заявив перший заступник Міністра енергетики Юрій Власенко.

Під час засідання комісії щодо ОЗП йшлось про необхідність актуалізацію графіків ремонтів генеруючого обладнання електростанцій та теплоелектроцентралей таким чином, аби забезпечити максимальну доступність резервів генеруючих потужностей при будь-яких сценаріях.

"Крім вчасного виконання ремонтної кампанії, маємо бути готові до оперативного реагування та нестандартних підходів, як це було минулого опалювального сезону", - заявив він.

Нагадуємо:

Опалювальний сезон 2022/2023 років Україна пройде без будь-яких російських енергоносіїв.

Детальніше читайте за посиланням: Витриманий удар. Як Україна пройшла опалювальний сезон в умовах війни