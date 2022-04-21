Наступний опалювальний сезон пройде без російських енергоносіїв – міністр

Опалювальний сезон 2022/2023 років Україна пройде без будь-яких російських енергоносіїв.

Про це написав міністр енергетики Герман Галущенко у колонці для Економічної правди.

Він наголосив, що цього опалювального сезону Україна вже диверсифікувала постачання вугілля - більше половини імпортованого під час ОЗП 2021/2022 вугілля надійшло морем – з листопада 2021 року надійшло 18 суден (1,424 млн тонн).

"На наступний сезон будемо відпрацьовувати логістику вже у плановому режимі. Крім цього, разом з нашими західними партнерами розробляємо механізми диверсифікації джерел та постачання енергоносіїв до Європи", – додав міністр.

Очільник Міненерго також нагадав про готовність НАЕК "Енергоатом" повністю відмовитись від російського ядерного палива.

Одним із засобів позбутися енергетичної залежності від Росії також стане експорт української електроенергії до європейських країн, який Україна зможе розпочати завдяки об’єднанню з ENTSO-E.

"Завданням є забезпечення стабільного проходження наступного опалювального сезону – 2022/2023. Він буде відрізнятися від всіх попередніх. Не тільки для України, але й для всієї Європи. Наступний опалювальний сезон Україна пройде без будь-яких російських енергоносіїв", – підкреслив він.

На думку міністр, транзит газу Україною росіяни використовують для шантажу.

"У період найбільшого зростання цін на ринках Європи у жовтні-грудні середньомісячний транзит газу з РФ до ЄС був на 17% нижчим, ніж у січні-серпні. Це ще раз довело, що газогони, які будує РФ, мають не економічну мету", – зазначив Галущенко.

Очільник Міненерго підкреслив, що наразі головне завдання – зупинити війну.

"Це можна зробити, перекривши вентиль її фінансування. Для цього ЄС потрібно відмовитися від купівлі російських енергоресурсів. Ембарго на імпорт вугілля – перший, але недостатній крок. Це лише 4 млрд євро, між тим як газ та нафтопродукти коштують більше 87 млрд євро на рік для Європи", - зазначив Галущенко.

Детальніше читайте за посиланням: Витриманий удар. Як Україна пройшла опалювальний сезон в умовах війни

Економічна правда