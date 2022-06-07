Українці готові опанувати нову професію, щоб знайти роботу – опитування

81% працевлаштованих українців готові змінити роботу в пошуках вищої заробітної плати. До того ж, українці розглядають можливість змінити спеціальність.

Про це свідчать результати онлайн-опитування, яке провела OLX Робота серед 3 тисяч респондентів.

"Поряд із численною міграцією за кордон, спостерігається переміщення працівників і в межах країни. Якщо через особливості воєнного стану зовнішніми мігрантами є переважно жінки та діти, то в більш спокійні регіони України перебираються як жінки, так і чоловіки.

Серед опитаних "блакитних комірців" на OLX Робота 25% респондентів евакуювалися в інше місто України, а 3% перебувають за кордоном", - йдеться у повідомленні.

При цьому, серед тих, хто залишився в Україні, працюють 29%. З них більшість (75%) зберегли роботу, яку мали ще до війни, і територіально продовжують працювати в Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській та Запорізькій областях.

Ті, хто втратив роботу, - або вже шукають нове місце (77%), або планують найближчим часом (15%).

За даними опитування, 57% пошукачів все ще сподіваються знайти роботу за своєю спеціальністю.

На противагу ті, хто планує шукати роботу за іншою спеціальністю:

відкриті до навчання, якщо його організує роботодавець (63%);

готові навчатись самостійно/за власний кошт (16%);

готові перекваліфікуватися за програмою центру зайнятості (13%).

Нові сфери, які готові опановувати українці: логістика/склад, будівництво та торгівля.

"Половина респондентів працює на одному місці понад 5 років. Це свідчить про готовність пошукачів обирати постійне місце роботи і залишатися з роботодавцем після перемоги. Аналогічні настрої і серед українців, які планують працевлаштуватися та шукають вакансії", - кажуть в OLX.

Серед причин вибору компанії, які називають обидві групи респондентів, на першому місці грошове заохочення та кар’єрний ріст.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що майже в усіх професійних сферах в Україні триває зниження заробітних плат.

Економічна правда