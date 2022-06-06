Роботодавці продовжують знижувати зарплати українців – дослідження

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Майже в усіх професійних сферах в Україні триває зниження заробітних плат.

Про це йдеться у прогнозі експертів аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

"Ринок праці пройшов нульову позначку повного падіння, коли на початку війни не було ані нових вакансій, ані нових резюме", – йдеться в повідомленні.

Наразі ринок праці перебуває у стані ринку роботодавця. Роботодавці зазнали негативного впливу війни, тому бізнес оптимізує витрати та дуже часто скорочує розмір заробітних плат як діючим, так і новим працівникам.

Зниження зарплат не завжди залежить від затребуваності професій. Наприклад, сфера продажів, будівельники, фахівці сфери транспорту та робітничий персонал зараз серед найзатребуваніших спеціалістів, проте середній рівень зарплат для них теж знизився.

Лише кілька професійних сфер поки не зачепила загальна тенденція зниження. Серед них вищий менеджмент, сільське господарство, медицина та фармацевтика, маркетинг, реклама та PR. На зарплати в ІТ-сфері війна майже не вплинула.

"В умовах невизначеності та нестабільно діючої економіки повернення до довоєнного рівню зарплат в усіх професійних сферах поки неможливе. Чим довше триватиме війна, тим складніше буде відновлювати й комерційну діяльність бізнесу, й економіку загалом.

За найоптимістичнішими прогнозами, відновлення доходів до довоєнного рівня триватиме 3-5 років", – йдеться у прогнозі експертів.

Умовно позитивним моментом є те, що подальше зниження заробітних плат не очікується.

Економічна правда