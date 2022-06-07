Японія додала до санкційного списку два великі російські банки і один білоруський

Японський уряд заявив, що заморозить активи ще двох російських банків - Кредитного банку Москви і "Россельхозбанка", а також додав до санкційного списку ще один білоруський банк - Білінвестбанк.

Про це пише Nikkei з посиланням на заяву МЗС Японії.

Московський кредитний банк і Россельхозбанк входять до десятки найбільших банків Росії; Білінвестбанк також входить до топ-10 у своїй країні.

Зазначається, що активи цих банків будуть заморожені, а операції з ними потребуватимуть попереднього схвалення уряду, починаючи з 7 липня.

З цими доповненнями санкції Японії охоплять 12 російських банків та 4 білоруські.

Уряд Японії також ввів заборону на експорт до Росії продуктів, які могли б допомогти зміцнити її "промислову базу".

Представник уряду повідомив, що перелік товарів буде уточнений пізніше.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що японський уряд розширює перелік товарів і технологій, заборонених для експорту в Росію. До списку, зокрема, увійшли високотехнологічне обладнання, 3D-принтери та обладнання для здійснення квантових обчислень.

Економічна правда