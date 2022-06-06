Український виробник систем безпеки Ajax Systems вийшов на австралійський ринок

Український виробник систем безпеки Ajax Systems починає продаж продуктів в Австралії.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Ajax Systems оголосив про співпрацю зі своїм першим офіційним дистриб’ютором у регіоні – NAS Australia.

"Компанія NAS Australia заснована в 1982 році та пропонує найкращі рішення для ТВ-сигналу, безпеки та індивідуального монтажу систем. Команда NAS Australia - експерти та професіонали з 40-річним досвідом в індустрії", - йдеться у повідомленні.

Співпраця означає, що NAS Australia готова забезпечувати професійними системами Ajax своїх клієнтів у регіоні, пояснили в компанії.

"Сьогодні компанія працює над розширенням своєї присутності у тих регіонах світу, де використовується частота 915 МГц. Спеціально для місцевого ринку виробник також змінив колір світлодіодного індикатора Ajax StreetSiren на синій - оскільки в Австралії червоний колір зазвичай застосовується у пожежних датчиках", - йдеться у повідомленні.

Ajax Systems - найбільший виробник систем безпеки у Європі. У продуктовій лінійці Ajax більш ніж 50 бездротових та дротових пристроїв для охорони приміщень та вулиці.

"Сьогодні Ajax надійно захищає понад 1,5 млн людей у 130 країнах світу", - кажуть в компанії.

Нагадаємо:

Український розробник і виробник професійних систем безпеки Ajax Systems почав продажі у США разом зі своїм першим дистриб'ютором у Північній Америці SS&SI.

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Економічна правда