UniCredit розширює пошук покупців на "дочку" в РФ на Індію й Китай – ЗМІ
Італійський банк UniCredit розширив пошук покупця на свій російський бізнес за межі місцевих інвесторів, активізуючи зусилля щодо виходу з країни. Російську "дочку" можуть продати інвесторам з Індії та Китаю.
Про це пише Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з цим питанням.
Зазначається, що UniCredit провела переговори з місцевими інвесторами, проте посилення західних санкцій зашкодило цим зусиллям, що змусило розширити пошук і включити в нього такі країни як Китай та Індія.
За словами співрозмовників агентства, покупці з цих двох країн можуть бути відкритими для угоди.
Одне з джерел сказало, що ведуться переговори з потенційними інвесторами, але не назвало їх.
У травні гендиректор UniCredit Андреа Орсель заявив, що санкції поступово знижують шанси на угоду з російським покупцем, і "вікно стало досить малим".
"Інвестори в Китаї, Індії чи Туреччині - країнах, які не підтримали санкції проти Росії - можуть бути зацікавлені в активах, ціна яких була знижена через втечу західних фірм після війни в Україні.
Раніше російський бізнесмен Володимир Потанін, чия холдингова компанія "Інтеррос" купила російський підрозділ Societe Generale - "Росбанк", заявив, що відхилив пропозицію купити місцевий підрозділ UniCredit", - пише видання.
UniCredit входить до числа європейських банків з найбільшою участю Росії, де він керує 14-м за величиною кредитором країни.
Нагадаємо:
Повідомлялось, що італійський банк UniCredit та американська Citigroup ведуть переговори про продаж своїх бізнесів у Росії.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.