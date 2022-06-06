UniCredit розширює пошук покупців на "дочку" в РФ на Індію й Китай – ЗМІ

Італійський банк UniCredit розширив пошук покупця на свій російський бізнес за межі місцевих інвесторів, активізуючи зусилля щодо виходу з країни. Російську "дочку" можуть продати інвесторам з Індії та Китаю.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з цим питанням.

Зазначається, що UniCredit провела переговори з місцевими інвесторами, проте посилення західних санкцій зашкодило цим зусиллям, що змусило розширити пошук і включити в нього такі країни як Китай та Індія.

За словами співрозмовників агентства, покупці з цих двох країн можуть бути відкритими для угоди.

Одне з джерел сказало, що ведуться переговори з потенційними інвесторами, але не назвало їх.

У травні гендиректор UniCredit Андреа Орсель заявив, що санкції поступово знижують шанси на угоду з російським покупцем, і "вікно стало досить малим".

"Інвестори в Китаї, Індії чи Туреччині - країнах, які не підтримали санкції проти Росії - можуть бути зацікавлені в активах, ціна яких була знижена через втечу західних фірм після війни в Україні.

Раніше російський бізнесмен Володимир Потанін, чия холдингова компанія "Інтеррос" купила російський підрозділ Societe Generale - "Росбанк", заявив, що відхилив пропозицію купити місцевий підрозділ UniCredit", - пише видання.

UniCredit входить до числа європейських банків з найбільшою участю Росії, де він керує 14-м за величиною кредитором країни.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що італійський банк UniCredit та американська Citigroup ведуть переговори про продаж своїх бізнесів у Росії.

Економічна правда