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Колишній завод Renault у Москві після зміни власника перейменували на "Москвич"

Понеділок, 6 червня 2022, 09:32 - Олексій Павлиш

Колишній завод Renault в Москві - ЗАТ "Рено Росія" - офіційно перейменували на АТ "Московський автомобільний завод Москвич".

Про це пише РБК із посиланням на дані держреєстру.

Відповідні зміни до реєстру внесли 3 червня, там же зафіксовано і зміну керівника - замість Яна Птачека ним став заступник голови дептрансу Дмитро Пронін.

Також зазначається, що співвласником компанії є ТОВ "Центр розвитку технологій", яка через АТ "Особлива економічна зона "Зеленоград" контролюється департаментом майна Москви.

Нагадаємо: 

У травні стало відомо, що російські активи французької автомобілебудівної компанії Renault перейшли у державну власність РФ.

У результаті операцій частки в активах розподіляться таким чином:

  • 100% акцій ЗАТ "Рено Росія" володітиме Уряд Москви.
  • 67,69% акцій автоконцерну "АВТОВАЗ" переходять у власність Російської Федерації в особі ФГУП "НАМІ".
  • Акції автоконцерну АВТОВАЗ, що залишилися, збереже ДК "Ростех".

Також повідомлялось про опціон на зворотний викуп Renault своєї частки в Автовазі, який може бути реалізований протягом наступних 6 років.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що на заводі Renault у Москві відновлять виробництво автомобілів під "історичним" брендом "Москвич".

Економічна правда 

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