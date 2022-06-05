Росія заблокувала платформу збору коштів для України United24
Неділя, 5 червня 2022, 19:51
Російський Роскомнадзор заблокував платформу збору коштів для України United24, а також сайти низки ЗМІ.
Про це повідомляє російський проєкт "ОВД-інфо" з посиланням на реєстр Роскомнадзору.
На фандрейзинговій платформі в рамках United24 можна переказати кошти на допомогу Україні за оборонним напрямком, гуманітарним, а також фінансово підтримати відновлення України після війни.
Крім United24, Роскомнадзор 4-5 червня за рішенням Генпрокуратури РФ заблокував сайти українських видань "Ґрати", "Слiдство.iнфо", а також нові дзеркала проєктів "Радіо Свобода".
Нагадуємо:
Україна оголосила про запуск глобальної ініціативи United24, першою складовою якої є онлайн-платформа для збору коштів.