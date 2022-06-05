Росія заблокувала платформу збору коштів для України United24

Російський Роскомнадзор заблокував платформу збору коштів для України United24, а також сайти низки ЗМІ.

Про це повідомляє російський проєкт "ОВД-інфо" з посиланням на реєстр Роскомнадзору.

На фандрейзинговій платформі в рамках United24 можна переказати кошти на допомогу Україні за оборонним напрямком, гуманітарним, а також фінансово підтримати відновлення України після війни.

Крім United24, Роскомнадзор 4-5 червня за рішенням Генпрокуратури РФ заблокував сайти українських видань "Ґрати", "Слiдство.iнфо", а також нові дзеркала проєктів "Радіо Свобода".

Нагадуємо:

Україна оголосила про запуск глобальної ініціативи United24, першою складовою якої є онлайн-платформа для збору коштів.





