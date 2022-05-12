За перший тиждень платформи для пожертв Україні надійшло понад 25 мільйонів доларів

За перший тиждень роботи платформи для пожертв Україні UNITED24 надійшло на рахунки НБУ 25 млн 804 тисячі 580 доларів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Пожертви надійшли з 72 країн світу. Серед найактивніших донорів — США, Велика Британія, Франція, Канада, Німеччина і Україна.

"Окрім того, через партнерський фонд Ukraine House зібрали 735 673 доларів. А ще 362 379 доларів надійшло в криптовалюті через платіжну компанію Whitepay. Вони надійдуть на рахунки НБУ найближчим часом", - заявив він.

Протягом перших 7 днів кошти накопичувалися на рахунках НБУ. Тепер вони будуть розподілятися міністерствами на найбільш важливі потреби України.

Нагадуємо:

Україна оголосила про запуск глобальної ініціативи United24, першою складовою якої є онлайн-платформа для збору коштів.