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Франція веде переговори з ОАЕ щодо заміни поставок російської нафти – міністр

Неділя, 5 червня 2022, 12:30 - Олексій Павлиш

Франція веде переговори з Об’єднаними Арабськими Еміратами щодо заміни закупівель російської нафти, які припиняться після введення заборони ЄС на російську нафту.

Про це у коментарі радіостанції Europe 1 сказав міністр економіки та фінансів Франції Бруно ле Мер, пише Reuters.

"Є дискусії з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Ми повинні знайти альтернативу російській нафті", - сказав міністр.

Нагадаємо:

Рада ЄС затвердила шостий пакет економічних і персональних санкцій, спрямованих проти РФ і Білорусі.

Зокрема, ЄС вирішив заборонити закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської нафти триватиме від шести місяців для сирої нафти до восьми місяців для інших нафтопродуктів.

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Економічна правда 

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нафта Франція ЄС ОАЕ Росія
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