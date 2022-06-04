Казахстан перейменував свою нафту на експорт, щоб її не плутали з російською

Казахстан змінює назву своєї нафти, яку вона експортує через російські порти, на Kazakhstan Export Blend Crude Oil (KEBCO), щоб дистанціювати її від нафти російського походження.

Про це пише Reuters з посиланням на відповідь казахстанського виробника нафти СНПС-Актобемунайгаз на запит агентства.

Таким чином виробник хоче уникнути ризиків санкцій та проблем із фінансуванням:

"У зв’язку з останніми значними геополітичними змінами... та щоб уникнути негативного впливу змін на експорт казахстанської нафти через російські порти, з червня 2022 року для сорту застосовується наступна назва – KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil)" – зазначив виробник.

Чотири джерела агентства в казахстанських нафтових компаніях, які займаються транзитом через російські морські порти, також підтвердили зміну назви своєї нафти і додали, що зміна на KEBCO набуде чинності з понеділка, 6 червня, для всіх офіційних документів.

За словами одного зі співрозмовників агентства, Міністерство енергетики Казахстану збирається попросити дозвіл у уряду на офіційне використання нового сорту.

Казахстан використовує російські морські порти як транзитний маршрут для 20% свого експортного потоку нафти, або близько 13,3 млн тонн у 2021 році. За словами трейдерів, казахстанські поставки неодноразово приймали за російські бочки. Нафтовики сподіваються, що зможуть вибороти кращі ціни на свою нафту і легше її продавати, якщо в документах буде чітко вказано, що вона не надходить з Росії.

Знижка на російську нафту Urals до Brent з кінця березня сягнула історичного рекорду в понад 30 доларів за барель.

Нагадуємо:

Посли Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло часткове нафтове ембарго. Крім того, Євросоюз включив до заходів заборону страхування танкерів із російською нафтою.