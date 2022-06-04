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Казахстан перейменував свою нафту на експорт, щоб її не плутали з російською

Субота, 4 червня 2022, 13:21 - Дана Гордійчук

Казахстан змінює назву своєї нафти, яку вона експортує через російські порти, на Kazakhstan Export Blend Crude Oil (KEBCO), щоб дистанціювати її від нафти російського походження.

Про це пише Reuters з посиланням на відповідь казахстанського виробника нафти СНПС-Актобемунайгаз на запит агентства.

Таким чином виробник хоче уникнути ризиків санкцій та проблем із фінансуванням:

"У зв’язку з останніми значними геополітичними змінами... та щоб уникнути негативного впливу змін на експорт казахстанської нафти через російські порти, з червня 2022 року для сорту застосовується наступна назва – KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil)" – зазначив виробник.

Чотири джерела агентства в казахстанських нафтових компаніях, які займаються транзитом через російські морські порти, також підтвердили зміну назви своєї нафти і додали, що зміна на KEBCO набуде чинності з понеділка, 6 червня, для всіх офіційних документів.

За словами одного зі співрозмовників агентства, Міністерство енергетики Казахстану збирається попросити дозвіл у уряду на офіційне використання нового сорту.

Казахстан використовує російські морські порти як транзитний маршрут для 20% свого експортного потоку нафти, або близько 13,3 млн тонн у 2021 році. За словами трейдерів, казахстанські поставки неодноразово приймали за російські бочки. Нафтовики сподіваються, що зможуть вибороти кращі ціни на свою нафту і легше її продавати, якщо в документах буде чітко вказано, що вона не надходить з Росії.

Знижка на російську нафту Urals до Brent з кінця березня сягнула історичного рекорду в понад 30 доларів за барель.

Нагадуємо:

Посли Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло часткове нафтове ембарго. Крім того, Євросоюз включив до заходів заборону страхування танкерів із російською нафтою.

Економічна правда
Укр / Рус
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