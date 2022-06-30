Україна отримала майже пів мільярда євро від Британії

Україна отримала кредит на суму 446,8 млн євро у рамках проєкту Світового банку, з яких 424,6 млн євро забезпечено гарантіями Британії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Йдеться про проєкт Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні". Загальна сума підтримки становить 446,8 млн євро, і в рамках цього фінансування гарантія Британії становить 424,6 млн євро.

Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, залучені кошти дозволять забезпечити належне фінансування для працівників бюджетної сфери.

А саме, кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному так і регіональному рівнях.

Нагадуємо:

Україна та Світовий банк підписали угоду про позику у розмірі 1,5 млрд доларів, яку спрямують на фінансування заробітних плат бюджетним працівникам сфери освіти.