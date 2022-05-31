На деокупованих територіях залізничне сполучення відновлено на 45%

На звільнених територіях залізничне сполучення відновлено на 45%, а 85% деокупованих міст, селищ та сіл – зі світлом.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

У 326 населених пунктах відновили роботу заклади медицини, у понад 400 – відкрились аптеки. На Київщині працюють усі підстанції. Нині енергетики працюють над підключенням кожного окремого будинку чи квартири згідно з поданими заявками.

А майже по всій Харківській області виконуються ремонтні роботи на газопроводах.