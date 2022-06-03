Мережа готелів Marriott призупиняє діяльність в Росії

Міжнародна мережа готелів Marriott International вирішила призупинити роботу в РФ.

Про це йдеться у заяві мережі від 3 червня.

"Конфлікт в Україні, що триває вже четвертий місяць, мав серйозні гуманітарні, соціально-економічні та глобальні наслідки. Протягом цього непростого періоду Marriott піклується про безпеку та добробут наших партнерів і гостей.

З початку війни ми підтримували регулярний контакт з нашими командами на місцях, продовжуючи оцінювати нашу здатність діяти в цьому мінливому правовому та геополітичному ландшафті. 10 березня ми повідомили про своє рішення закрити наш офіс у Москві та призупинити відкриття майбутніх готелів, а також весь майбутній розвиток та інвестиції готелів у Росії.

Ми прийшли до думки, що нещодавно оголошені обмеження США, Великої Британії та ЄС унеможливлять роботу Marriott або франшизи на російському ринку. Тому ми прийняли рішення призупинити всі операції Marriott International в Росії", - йдеться у заяві.

Мережа готелів зазначає, що їй буде складно призупинити усі операції на ринку після 25 років роботи. У Росії було відкрито 23 готелі Marriott.

"З початку війни ми підтримували наших партнерів в Україні, Росії та в усьому регіоні, включно із забезпеченням роботи в Marriott за межами країн, які безпосередньо постраждали від конфлікту. Ми виділили 1 мільйон доларів США у внутрішні фонди допомоги при катастрофах для партнерів та їхніх сімей, щоб допомогти з переселенням, включаючи ваучери на харчування, транспортну допомогу, медичну та юридичну підтримку.

Крім того, понад 85 наших готелів зараз надають житло біженцям з України в сусідніх країнах. Ми надали понад 2,7 мільйона доларів США фінансової підтримки організаціям допомоги, які працюють на місцях", - додали в компанії.

Економічна правда