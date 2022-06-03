"Енергоатом" постачатиме електроенергію до Молдови

НАЕК "Енергоатом" з 4 червня розпочне поставки електроенергії до Молдови - найбільший виробник електроенергії України уклав експортний контракт з молдовською державною компанією Energocom.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома" в Telegram.

Відповідно до домовленостей, "Енергоатом" планує у червні поставити в Молдову 85,2 тис МВт-год електроенергії за ціною $77 за 1 МВт-год.

"Своєю чергою, завдяки експорту Енергоатом отримає додаткове джерело для фінансування ПСО, за яким здійснюється постачання електроенергії населенню.

Енергоатом має великий потенціал для збільшення обсягів виробництва електричної енергії, тому її експорт до Молдови, а згодом – і до сусідніх країн ЄС, є надзвичайно перспективним напрямком торговельної діяльності компанії", - йдеься в повідомленні.

У компанії зазначили, що енергоспоживання Молдови значною мірою залежить від генерації на Молдовській ДРЕС, що належить РФ. Український експорт дозволить країні диверсифікувати постачання електричної енергії та посилити її енергетичну безпеку.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що компанія Energocom (Молдова) планує підписати з "Енергоатомом" договір на постачання електроенергії, який має покрити до 30% споживання країни у червні.

Економічна правда