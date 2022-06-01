Всі розділи
Укр / Рус

Молдова хоче покрити до 30% споживання електроенергією "Енергоатома"

Середа, 1 червня 2022, 18:27 - Олексій Павлиш

Компанія Energocom (Молдова) планує підписати з "Енергоатомом" договір на постачання електроенергії, який має покрити до 30% споживання країни у червні.

Про це у Telegram написав віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Молдови Андрей Спіну.

"Хочу повідомити про останні рішення щодо ситуації з електропостачанням на червень. "Енергоком" продовжив контракт ще на місяць за ціною 59,90 $/MWh з МолДРЕС.

Крім того, "Енергоком" підпише з "Енергоатомом" (українською державною компанією) контракт на постачання електроенергії на 30%. Середньозважена ціна електроенергії на червень становитиме приблизно 65,03 $/MWh", - пише Спіну.

При цьому, раніше до Молдови постачало електроенергію "Укргідроенерго", відповідно до нерівномірного графіку, узгодженого з Energocom та Moldelectrica. У компанії такі поставки називали "тестовими".

"Укргідроенерго" у травні викуповувало перетин для поставок у Молдову на добових аукціонах. А на черень компанія викупила перетин тільки на 1 червня.

За результатами добових аукціонів з розподілу пропускної спроможності на напрям UA-MD на 2 та 3 червня жодна компанія не викуповувала перетин.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Молдова Енергоатом електроенергія
Матеріали за темою
Росія може припинити постачання газу до Молдови з 1 травня 28 квітня 2022, 10:33
Мінекономіки: спрощені процедури митного оформлення при експорті до Молдови 4 квітня 2022, 12:45
Молдова починає приймати цифрові документи у "Дії" 13 березня 2022, 11:39
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті