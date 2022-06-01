Молдова хоче покрити до 30% споживання електроенергією "Енергоатома"

Компанія Energocom (Молдова) планує підписати з "Енергоатомом" договір на постачання електроенергії, який має покрити до 30% споживання країни у червні.

Про це у Telegram написав віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Молдови Андрей Спіну.

"Хочу повідомити про останні рішення щодо ситуації з електропостачанням на червень. "Енергоком" продовжив контракт ще на місяць за ціною 59,90 $/MWh з МолДРЕС.

Крім того, "Енергоком" підпише з "Енергоатомом" (українською державною компанією) контракт на постачання електроенергії на 30%. Середньозважена ціна електроенергії на червень становитиме приблизно 65,03 $/MWh", - пише Спіну.

При цьому, раніше до Молдови постачало електроенергію "Укргідроенерго", відповідно до нерівномірного графіку, узгодженого з Energocom та Moldelectrica. У компанії такі поставки називали "тестовими".

"Укргідроенерго" у травні викуповувало перетин для поставок у Молдову на добових аукціонах. А на черень компанія викупила перетин тільки на 1 червня.

За результатами добових аукціонів з розподілу пропускної спроможності на напрям UA-MD на 2 та 3 червня жодна компанія не викуповувала перетин.

Економічна правда