Верховний суд Фіджі призупинив видачу США яхти, яку пов'язують із Керімовим

Яхта Amadea FIJI BROADCASTING CORP

Верховний суд Фіджі призупинив видачу американській владі яхти Amadea вартістю 325 млн доларів, яку пов'язують із російським мільярдером Сулейманом Керімовим.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що апеляцію на видачу яхти США подала компанія Millemarin Investment Limited, яка офіційно нею володіє. Як стверджують у компанії, судно належить колишньому главі "Роснефти" Едуарду Худайнатову, який не потрапив під санкції.

Програвши минулого тижня першу апеляцію щодо скасування арешту, Millemarin подала другу апеляцію. Очікується, що суд має розглянути апеляцію 7 червня.

До того часу яхта не зможе покинути Фіджі, де вона перебуває з середини квітня.

Після початку вторгнення РФ в Україну низка країн, серед яких члени ЄС, США та Велика Британія, запровадили санкції проти російських олігархів, політиків та вищого керівництва РФ.

Після введення обмежень майно людей, які потрапили під санкції, влада держав почала заарештовувати. Bloomberg зазначає, що з початку війни вже було конфісковано понад 12 яхт, загальна вартість яких 2,25 млрд доларів.

Нагадаємо:

14 квітня поліція Фіджі затримала суперяхту Amadea російського мільярдера Сулеймана Керімова та її екіпаж через те, що яхта увійшла до виняткової економічної зони Фіджі без дозволу митниці. Її вартість оцінюється у $325 млн.

У травні Верховний суд Фіджі задовольнив клопотання про арешт суперяхти Amadea, що належить російському мільярдеру Сулейману Керімову.

Економічна правда