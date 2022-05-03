Суд на Фіджі дозволив конфіскувати яхту російського олігарха Керімова

Яхта Amadea Fiji Broadcasting Corp

Верховний суд Фіджі задовольнив клопотання про арешт суперяхти Amadea, що належить російському мільярдеру Сулейману Керімову.

Про це пише Fiji Broadcasting Corp.

"Після винесення рішення адвокат Фейзал Ханіфф повідомив суд, що подасть заяву, вимагаючи тимчасового відкладення рішення.

Він є адвокатом Millemarin Investment Limited, яка стверджує, що вона є зареєстрованим власником суперяхти", - йдеться в статті.

Керімов потрапив під санкції США, Великої Британії та ЄС у зв'язку із вторгненням Росії в Україну.

Нагадаємо:

14 квітня поліція Фіджі затримала суперяхту Amadea російського мільярдера Сулеймана Керімова та її екіпаж через те, що яхта увійшла до виняткової економічної зони Фіджі без дозволу митниці. Її вартість оцінюється у $325 млн.

Економічна правда