У ЄС пропонують заборонити ароматизований тютюн для систем нагрівання 

У Європейській комісії вважають, що Євросоюз повинен заборонити ароматизований тютюн для систем нагрівання (ТВЕНи) після сплеску попиту на них.

Про це заявила Стелла Кіріакідес, єврокомісарка з питань охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів, повідомляє Bloomberg.

Заборона також допоможе блоку просунутися на шляху до скорочення споживання тютюну до менш ніж 5% населення до 2040 року, сказала Кіріакідес.

Пропозиція буде розглянута Європейською радою та Європейським парламентом і набуде чинності через 20 днів після публікації в Офіційному журналі. Держави-члени матимуть вісім місяців, щоб імплементувати директиву у своє національне законодавство.

"Профілактика завжди буде краще, ніж лікування", – додала Кіріакідес.

Ароматизовані тютюнові вироби давно стали предметом уваги суспільства, оскільки такі продукти можуть бути спрямовані на передусім молодих споживачів.

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ВІДЕО ДНЯ

Верховна Рада на засіданні 16 грудня заборонила рекламу електронних цигарок та систем для нагрівання тютюну, а також продаж ароматизованих цигарок. Закон набирає чинності через вісімнадцять місяців з дня його опублікування.