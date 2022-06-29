Окупанти захопили окремі об'єкти "Херсонобленерго"

Окупанти і колаборанти захопили окремі об'єкти "Херсонобленерго", які забезпечували постачання та розподіл електроенергії.

Про це йдеться у офіційному повідомленні АТ "Херсонобленерго".

"27 червня 2022 року представниками так званої "Херсонської військової- цивільної адміністрації", за підтримкою представників ФСБ РФ та участю начальника служби повітряних та кабельних електричних мереж АТ "Херсонобленерго" були захоплені окремі об’єкти, які належать АТ "Херсонобленерго" та які забезпечували постачання та розподіл електричної енергії споживачам Херсонської області.

Під час захоплення підприємства окупантами було представлено так званого нового керівника підприємства Жахановича Ю.Є., який не має жодного відношення до виконавчих органів АТ "Херсонобленерго".

Єдиним законним керівником Товариства є Голова Правління Сафронов І.М.", - йдеться у заяві.

Зазначається, що починаючи з 27 червня "Херсонобленерго" частково втратило контроль над обслуговуванням електричних мереж Херсонської області.

"Окупаційними органами чиниться тиск на працівників підприємства, примушують писати заяви на співпрацю та інше.

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Керівництво "Херсонобленерго" звернулось до правоохоронних органів з заявою щодо надання правової оцінки та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які приймали участь у спробі захоплення товариства", - додали в підприємстві.

У "Херсонобленерго" наголосили, що на сьогодні постачання електричної енергії на територію Херсонської області здійснюється з підконтрольної території України, виключно українськими постачальниками.

Оплата за поставлену продукцію проводиться тільки в національній валюті України, гривні, а всі інші можливі розрахунки - це шахрайство, підкреслили в компанії.

Нагадаємо:

Державному бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора не вдалося заарештувати енергоактиви групи VS Energy, пов'язаної із заступником голови Держдуми РФ Олександром Бабаковим та його партнерами.

Прокурор Офісу генпрокурора Роман Тулін просив визнати пакети акцій Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго, Чернівціобленерго речовими доказами у кримінальному провадженні та накласти на них арешт.

Слідство заявило суду, що представники VS Energy протиправно консолідували частину об'єктів енергетичної інфраструктури України та протягом тривалого часу завдавали шкоди Україні, підривали її суверенітет та територіальну цілісність.

У матеріалах суду зазначено, що VS Energy пов'язана з російською злочинною організацією "Лужники".

На чолі її, за даними слідства, стоять колишній президент ФК "ЦСКА" Євген Гінер, заступник голови Держдуми РФ Олександр Бабаков та Михайло Воєводін, який, за інформацією Інтерполу, має статус так званого злодія в законі та відомий на прізвисько Міша Лужнецький.

Проте суди обох інстанцій відмовилися заарештувати корпоративні права обленерго.

Економічна правда