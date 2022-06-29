США внесли в чорний список пʼять китайських компаній за допомогу армії РФ

У США внесли п’ять китайських компаній до чорного списку за порушення санкцій – у Байдена вважають, що вони допомагали російським військовим і оборонним компаніям до і під час вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Financial Times.

Департамент торгівлі вніс такі китайські фірми Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic і World Jetta (HK) Logistics до такого переліку. Фактично, американським компаніям заборонено експортувати до компаній зі списку.

"Сьогоднішні дії посилають потужний сигнал юридичним і фізичним особам по всьому світу, що якщо вони прагнуть підтримати Росію, США їх відріжуть", — сказав Алан Естевес, заступник міністра торгівлі.

Протягом останніх двох місяців радник США з національної безпеки Джейк Салліван і міністр оборони Ллойд Остін попереджали своїх китайських колег, що Вашингтон вживатиме рішучих дій, якщо Китай надасть Росії будь-яке військове обладнання або допомогу. Представники США при цьому заявили, що немає доказів того, що Китай надав військову допомогу.

Міністерство торгівлі не звинувачує китайський уряд або військових у постачанні обладнання російській армії. "Ми не бачили, аби Китай постачав Росії військову техніку, або ж систематичного ухилення від санкцій", – сказав представник Білого дому.

Але рішення включити компанії до "чорного списку" підкреслило дедалі ширшу стурбованість зв’язками між Китаєм і Росією.

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