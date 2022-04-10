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Дерипаска: На побудову успішної економіки в Росії може піти 10 років

Неділя, 10 квітня 2022, 16:53 - Економічна правда
 
Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Російський бізнесмен Олег Дерипаска вважає, що на побудову успішної економіки в Росії може піти до 10 років.

Про це він заявив у коментарі російським ЗМІ.

"Нам потрібно знайти нові ринки... за 4-5 років... Важливе питання – закінчити конфлікти (війну в Україні – ред) та мати відправну точку, через 10 років ми можемо побудувати успішну економіку, як у 2007 році. Але потрібно займатися експортом", – сказав Дерипаска.

За його словами, Росії необхідно повернутися до ринкових відносин та відмовитися від державного капіталізму.

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Дерипаска Росія економіка бізнес експорт
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