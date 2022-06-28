Грузія заборонила експорт пшениці та ячменю через російське вторгнення в Україну

Уряд Грузії схвалив постанову, яка передбачає заборону експорту пшениці та ячменю з Грузії до 1 липня 2023 року на тлі російсько-української війни.

Про це повідомляє пресслужба грузинського уряду.

Відповідний документ уже підписав прем’єр-міністр Грузії.

Як зазначено в постанові, рішення зумовлене актуальними проблемами продовольчої безпеки.

"З огляду на глобальні проблеми продовольчої безпеки, які виникли внаслідок російсько-української війни, експорт пшениці та ячменю з Грузії заборонений до 1 липня 2023 року. Постанова уряду набуває чинності з моменту підписання та поширюється на договірні відносини в рамках ланцюга вартості, що виникають. з 4 липня 2022 року", – йдеться в постанові.

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Криза спричинена тим, що Росія блокує українські морські порти - головні "ворота" для експорту зерна на світовий ринок, на якому Україна є однією з головних країн-експортерок. Наразі Україна може вивозити лише близько 2 млн тонн зерна на місяць, чого недостатньо для задоволення попиту на ринку, тож ціни на агропродукцію стрімко зростають.

В таких умовах деякі країни починають обмежувати обсяги продукції, яку можна вивозити за межі країни. Наприклад, Індія обмежила експорт пшениці для забезпечення продовольчої безпеки країни, хоча очікувалося, що вона все ж вийде на експортний ринок і зможе вгамувати ситуацію на ньому.