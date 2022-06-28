Британці – на армію, німці – на медичні потреби: на що жертвують через платформу United24 іноземці
За неповні два місяці роботи фандрейзингової платформи UNITED24 донори з усього світу зробили благодійні внески на загальну суму 62 864 493 доларів. Найбільша кількість пожертв надійшла з США, Німеччини, Франції, Канади, Великої Британії та України.
Про це повідомляє пресслужба платформи.
Зазначається, що найпопулярніший напрям внесків - "Оборона та розмінування".
"Найохочіше на армію донатять саме українці (70% від загальної кількості пожертв), зберігаючи паритет в інших двох напрямах (15% на кожен).
Наступні за активністю допомоги українській армії - британці, французи та канадці (60% від усіх донатів). Американці жертвували на оборону 50%. Німці - тільки 25%, віддаючи перевагу медичному напрямку, на який надійшло 65% пожертв", - йдеться у повідомленні.
"На сьогодні до UNITED24 долучилися мешканці 89 країн. Ми бачимо їхню підтримку не лише у цифрах аналітики на сайті платформи.
Люди у різних куточках планети створюють власні мініфандрейзинги та ініціативи, щоб зібрати кошти для перемоги України. Це і менеджерка американського готелю, яка розмістила інформацію про UNITED24 із закликом донатити на стійці реєстрації. І громада канадського міста Егенвіль, яка організувала благодійний аукціон, де було зібрано 90 000 канадських доларів на медичну допомогу через UNITED24. Ми надзвичайно вдячні за всі вияви підтримки, що надходить звідусіль", - заявила координаторка UNITED24 Ярослава Гресь.
Також у UNITED24 з’явились 323 благодійні підписки на загальну суму 24 000 $ щомісяця, кажуть координатори платформи.
Найбільші з них складають 500 злотих щомісяця та 250 доларів щотижня, а найменша - 5 доларів на тиждень.
Нагадуємо:
Україна оголосила про запуск глобальної ініціативи United24, першою складовою якої є онлайн-платформа для збору коштів.
За місяць після запуску краудфандингової платформи United24 на оборону та відновлення України було зібрано понад 50 млн доларів.
Економічна правда
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