Виробник шин Michelin йде з Росії: до кінця року передасть бізнес локальному менеджменту

Один із провідних виробників шин у світі, французька Michelin Group, оголосила про намір до кінця року передати свій бізнес у РФ місцевому менеджменту.

Про це йдеться у заяві компанії від 28 червня.

"Після припинення виробничої діяльності в Росії 15 березня Michelin підтверджує, що технічно неможливо відновити виробництво, зокрема через проблеми з поставками, в умовах загальної невизначеності.

Тому група змушена запланувати передачу всіх своїх операцій у Росії до кінця 2022 року і розглядає можливість передачі контролю над своїми адміністративними, збутовими та промисловими операціями поточному місцевому керівництву. При цьому Michelin готує для своїх співробітників найбільш сприятливі умови", - заявили в компанії.

Нова організація працюватиме через незалежну від Michelin структуру.

У Michelin Russia працює близько 1000 людей, у тому числі 750 на заводі в Давидово, розташованому приблизно в 100 кілометрах від Москви. Об’єкт має щорічну виробничу потужність від 1,5 до 2 мільйонів шин, переважно для легкових автомобілів. Продажі Michelin в країні становлять 2% від загального обсягу продажів групи і 1% від світового виробництва автомобільних шин.

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ВІДЕО ДНЯ

Один із провідних виробників шин у світі, французька Michelin Group, у березні призупинив промислову діяльність в РФ та експорт до РФ.

Економічна правда