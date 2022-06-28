США тиснуть на Кіпр щодо заборони поставок нафти із РФ третім країнам – Bloomberg
США наполягають на встановленні Євросоюзом граничних цін на російську нафту та забороні на перевезення її морем третім країнам. Кіпр проти такої заборони.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Зазначається, що міністр фінансів США Джанет Єллен у понеділок провела розмову з міністром фінансів Кіпру Константіносом Петрідесом.
Вони "говорили про мету встановлення ліміту ціни на російську нафту, щоб позбавити Кремль доходів для фінансування війни в Україні, одночасно пом’якшивши побічні ефекти для світової економіки", - йдеться у заяві Мінфіну США.
За словами джерела, США чинять тиск на Кіпр з метою введення заборони на перевезення російської нафти до третіх країн судами під кіпрським прапором.
Кіпр - один із найбільших гравців на ринку морських перевезень нафти. Петрідес у розмові з Єллен висловив стурбованість щодо такої заборони.
За словами співрозмовника агентства, заперечуючи проти заборони перевезення, міністр фінансів Кіпру послався на багато інших країн, які не ввели санкції проти Росії.
Нагадаємо:
Лідери країн Групи Семи близькі до угоди про обмеження цін на російську нафту, що зменшить доходи держави-агресора від її продажу до моменту вступу в силу ембарго на морську нафту з РФ.
Економічна правда
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