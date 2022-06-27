В українських портах заблоковано близько 80 іноземних суден

У заблокованих через російське вторгнення українських портах залишається близько 80 суден під іноземними прапорами, на яких залишаються товари.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявив заступник голови Адміністрації морських портів Дмитро Барінов.

"У наших портах близько 80 заблокованих іноземних суден разом з екіпажами. Дехто евакуювався на початку, декого замінили українські моряки. Бо судно не можна лишати без контролю. На цих суднах лишається товар, але вони не можуть вийти з портів за цих обставин", – сказав він.

Барінов також прокоментував повідомлення щодо можливого виходу одного з суден з морського порту в окупованому Маріуполі. За його словами, ця інформація не підтвердження, адже зв’язку з судном немає.

Нагадуємо:

В акваторію Маріупольского порту зайшло вже друге судно під прапором Росії і швартується під погрузку металопрокату.

Російські окупанти намагаються частково відновлювати порт в окупованому Маріуполі, на території якого знаходяться український метал та зерно, що сигналізує про намір ворога вивозити крадене українське майно.

ВІДЕО ДНЯ

За словами директора порту Барського, на 23 лютого на території порту знаходилося біля 200 тис тонн металу та чавуну, вартість яких сягає 170 млн дол. Зерна було суттєво менше – 3,4 тис тонн на складах і ще 9 тис тонн на судні під іноземним прапором біля одного з причалів.