"Росія вийшла з Ради Європи, відповідь очевидна": у Путіна відреагували на позов Ахметова до РФ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував позов українського мільярдера Ріната Ахметова до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) - заявив про рішення РФ, повʼязані з виходом із Ради Європи.

Про це пише "Интерфакс".

"У даному випадку ми ж вийшли з відповідних документів із ними, тому тут відповідь абсолютно очевидна", - сказав Пєсков.

Так він прокоментував повідомлення про те, що український олігарх, засновник групи компаній System Capital Management (SCM) та власник "Азовсталі" Ахметов подав позов проти РФ до Європейського суду з прав людини щодо компенсації збитків.

15 березня РФ оголосила про вихід із Ради Європи.

Після цього Комітет міністрів РЄ прийняв резолюцію про виключення Росії зі складу організації відповідно до статті 8 Статуту (Грубе порушення положень Статуту) і, застосувавши формально-примусовий механізм, припинив членство Росії в організації в односторонньому порядку.

11 червня Путін підписав закони про встановлення граничного терміну виконання у РФ постанов ЄСПЛ. За цими законами, постанови ЄСПЛ, винесені після 15 березня 2022 року, не підлягають виконанню в Росії.

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Нагадаємо:

Мільярдер Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти РФ щодо компенсації за грубі порушення його прав власності під час неспровокованої воєнної агресії Росії проти України.

Економічна правда