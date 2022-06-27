PayPal продовжив роботу без комісії для українців до вересня
Платіжний сервіс PayPal продовжує безкомісійний період на міжнародні платежі для українців до вересня 2022 року.
Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, за 3 місяці роботи сервісу українці створили понад 200 тисяч акаунтів, відправили та отримали платежів на понад $200 мільйонів.
"Саме за допомогою PayPal українці можуть підтримувати рідних, які опинилися за кордоном, збирати донати зі всього світу на армію.
Впевнений, що нашим наступним кроком має стати запуск PayPal і для бізнес-акаунтів. Це важливо, щоб український бізнес міг розвиватися, а наші інтернет-магазини та виробники могли продавати по всьому світу, приймаючи гроші на PayPal", - написав міністр.
Як зазначили в Мінцифрі, за першими домовленостями всі платежі до 30 червня для українців здійснювалися без комісії. Зараз цей термін продовжено до кінця вересня.
Нагадуємо:
Платіжна система PayPal офіційно почала працювати в Україні 17 березня, картки українських банків уже можна прив’язати до гаманця.
Повідомлялось, що повний функціонал PayPal в Україні не обмежено певним часом, проте після 30 червня повернуться комісії за транзакції і зняття грошей з акаунту на банківську картку.
Економічна правда
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