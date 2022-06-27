PayPal продовжив роботу без комісії для українців до вересня

Платіжний сервіс PayPal продовжує безкомісійний період на міжнародні платежі для українців до вересня 2022 року.

Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, за 3 місяці роботи сервісу українці створили понад 200 тисяч акаунтів, відправили та отримали платежів на понад $200 мільйонів.

"Саме за допомогою PayPal українці можуть підтримувати рідних, які опинилися за кордоном, збирати донати зі всього світу на армію.

Впевнений, що нашим наступним кроком має стати запуск PayPal і для бізнес-акаунтів. Це важливо, щоб український бізнес міг розвиватися, а наші інтернет-магазини та виробники могли продавати по всьому світу, приймаючи гроші на PayPal", - написав міністр.

Як зазначили в Мінцифрі, за першими домовленостями всі платежі до 30 червня для українців здійснювалися без комісії. Зараз цей термін продовжено до кінця вересня.

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ВІДЕО ДНЯ

Платіжна система PayPal офіційно почала працювати в Україні 17 березня, картки українських банків уже можна прив’язати до гаманця.

Повідомлялось, що повний функціонал PayPal в Україні не обмежено певним часом, проте після 30 червня повернуться комісії за транзакції і зняття грошей з акаунту на банківську картку.

Економічна правда