Завершено фінансування пенсій червня

Станом на 24 червня на пенсійні виплати спрямовано 51,2 мільярда, в тому числі 12 млрд – на виплату пенсій через Укрпошту та 39,2 млрд через уповноважені банки.

Про це повідомив Пенсійний фонд.

Так, банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум, а за повідомленням Укрпошти станом на 23 червня доставлено 69,8% профінансованої суми.

Нагадуємо:

За січень ‒ травень на соціальні виплати на кшталт пенсій, субсидій чи допомоги малозабезпеченим сім’ям було спрямовано 370 млрд грн, з яких 137,1 млрд грн ‒ з державного бюджету.