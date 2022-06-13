Україна від початку року спрямувала на соцвиплати 370 мільярдів

За січень ‒ травень на соціальні виплати на кшталт пенсій, субсидій чи допомоги малозабезпеченим сім’ям було спрямовано 370 млрд грн, з яких 137,1 млрд грн ‒ з державного бюджету.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, у травні спрямовано з державного бюджету 22,2 млрд грн. Найбільше, 14,2 млрд грн, переказали на пенсії, ще 5,1 млрд грн – на соціальні допомоги чи компенсації, а на пільги і житлові субсидії було переказано 2,9 млрд грн. Додатково до цього, з інших джерел було спрямовано 34,6 млрд грн на пенсії.

Також на початку червня вже профінансовано 5,4 млрд грн для подальшого здійснення всіх соціальних виплат і субсидій. Наразі триває перерахування коштів на банківські рахунки одержувачів або до "Укрпошти" для виплати готівки людям.

Також, як нагадав заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, уряд передбачив можливість виплачувати на час воєнного стану пенсії та соцдопомогу через Ощадбанк та Приватбанк у тих населених пунктах, де через війну неможливо забезпечити їхнє фінансування.