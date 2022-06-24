Програма єРобота: Ощадбанк з липня прийматиме заявки на гранти на новий бізнес

Державний Ощадбанк з 1 липня починає прийом заявок українців для отримання мікрогрантів до 250 тис грн на новий бізнес або розвиток діючого бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба банку.

За рішення уряду Ощадбанк став уповноваженим банком нової держпрограми "єРобота" за напрямом надання українцям безповоротних грантів до 250 тис грн для запуску нового або розвитку діючого бізнесу.

"Програма стартує 1 липня. Саме з цієї дати всі бажаючі зможуть подати заявку з бізнес-планом щодо створення або розвитку власної справи до відділень Ощаду. Наразі розробляється можливість подання заявок й через портал Дія.

Учасником програми може стати будь-який українець (фізична особа) або юридична особа", - йдеться у повідомленні.

За рахунок гранту від держави в розмірі до 250 тис грн підприємець або юридична особа зможуть придбати обладнання, оплатити сировину та матеріали, здійснити часткову оплату оренди.

У разі створення одного або двох робочих місць на період більше 3 років та сплати податків за цей період грант не повертається.

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Після розгляду проєкту в разі його відповідності критеріям програми грантові кошти буде перераховано на окремий рахунок здобувача гранту в Ощадбанку. Рішення про надання гранту прийматиметься Державною службою зайнятості, пояснили у фінустанові.

Додаткові деталі програми "єРобота" оприлюднять пізніше.

Нагадаємо:

Український уряд запускає програму єРобота, в рамках якої держава надаватиме гранти на суму до 250 тисяч грн на запуск нового бізнесу.

Економічна правда