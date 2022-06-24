В Україні відновлюють роботу магазини одягу групи LPP, зокрема – Reserved та Cropp

У столичних торговельно-розважальних центрах відновлює роботу польська група LPP, до якої входять такі бренди одягу як Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.

Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України з посиланням на соціальні мережі ТРЦ.

Так, магазини повернуться до роботи в столичних ТРЦ Dream, Respublika Park, Dream і SkyMall з 25 червня.

В Respublika Park бренди, що входять до польської групи LPP, представлені брендами Reserved (2699 кв. м), Sinsay (1602,1 кв. м), Cropp (785,6 кв. м), House (742,8 кв. м), Mohito (615,2 кв. м). Також рітейлер відновлює роботу в ТРЦ Dream: у Yellow повертаються в цей день Cropp і House, у Berry – Sinsay.

LPP Group працює в 25 країнах і щорічно продає 259 млн одиниць одягу. З 30 березня всі магазини LPP припинили роботу на російському ринку.

Нагадуємо:

У березні LPP, що володіє брендами Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay, заявила, що необхідні заходи для закриття магазинів у Росії завершені і вони припиняють роботу. У квітні стало відомо, що польський ритейлер продати російський бізнес китайському консорціуму.