У РФ через дефіцит харчової упаковки хочуть збільшити розмір тари для напоїв для дітей

Через нестачу харчової упаковки російські виробники соків просять уряд дозволити збільшити граничний розмір тари для напоїв для дітей раннього віку з 0,2 л до 0,5 л.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на учасників ринку.

Зазначається, що аналогічне послаблення вже прийняте для молочного дитячого харчування, але через тимчасовий характер цього заходу особливого ефекту поки що немає.

За даними газети, Спілка виробників соків, води та напоїв ("Союзнапитки") попросила російський уряд до 30 грудня 2022 року збільшити з 0,2 л до 0,5 л максимальний обсяг упаковки для продажу сокової продукції для дітей раннього віку до трьох років.

"Питання обговорювалося на засіданні в апараті уряду 23 червня, розповіли його учасники. За їх словами, це має дозволити заощадити харчову упаковку, з придбанням якої почалися проблеми", - йдеться у статті.

Обмеження максимального обсягу упаковки записані у технічному регламенті Митного союзу. Для дітей віком до трьох років сік виробляється порційно в упаковках по 0,2 л, 80% якої було імпортним, каже джерело видання на ринку.

За його словами, ці обмеження пов'язані лише з рекомендаціями щодо порцій, а не з безпекою продукції.

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Газета нагадує, що у квітні 2022 року прем'єр Михайло Мішустін підписав ухвалу, що збільшує з 0,2 л до 0,5 л максимальний обсяг упаковки при продажу молочних сумішей, молока, вершків, кефіру для дітей до трьох років.

Співрозмовник видання в одному з виробників дитячого харчування каже, що в молочній галузі цей захід особливого ефекту не приніс. Там у великі об'єми - 0,5 л - розливається лише невеликий сегмент: молоко та кефір.

Крім того, компанії не поспішають перебудовувати виробництво через те, що послаблення носить тимчасовий характер, а звільнення складів та закупівля нової упаковки займуть щонайменше три-чотири місяці.

Нагадаємо:

Через санкції ЄС великі російські виробники продуктів харчування зіткнулися з нестачею картону для харчової упаковки - представники російського об'єднання "Союзмолоко" пропонують розподіляти картон для харчової упаковки між її виробниками.

Економічна правда