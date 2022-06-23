ЄС нарощуватиме імпорт газу з Норвегії на тлі газової кризи 

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Євросоюз та Норвегія домовилися про збільшення торгівлі газом на тлі швидкого скорочення поставок російського газу.

Про це йдеться у заяві Європейської комісії за підсумкам зустрічі виконавчого віцепрезидента ЄК Франса Тіммерманса, комісарки з енергетики Кадрі Сімсон та міністра нафти та енергетики Норвегії Тер’є Аасланда.

Згідно заяви, сторони "домовилися сьогодні про подальше зміцнення тісної співпраці між ЄС і Норвегією в галузі енергетики, з метою поглиблення їхнього довгострокового енергетичного партнерства". Зокрема, йдеться про забезпечення додаткових короткострокових та довгострокових поставок газу з Норвегії.

Зазначається, що блок визнає невідкладність дій для підвищення енергетичної незалежності та роботи у напрямку зниження цін на енергоносії в ЄС та Норвегії.

Норвегія є найбільшим виробником нафти та газу в Європі, і забезпечує приблизно чверті споживання газу країнами ЄС.

"З урахуванням високого рівня виробництва в Норвегії в перші місяці року – тенденція, яка, як очікується, збережеться до кінця року – існує великий потенціал для збільшення продажів до Європи в 2022 році, що принесе близько 100 ТВт-год додаткової енергії на європейський ринок", – йдеться у спільній заяві.

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У четвер Німеччина запустила другий етап екстреного газового плану на тлі скорочення поставок з Росії – наступної сходинкою буде державне регулювання споживання газу. Міністр енергетики Роберт Хабек при цьому заявив, що в країні "газова криза".

Днем раніше голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.